Fenerbahçe Beko'dan Kupaya Hedef - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'dan Kupaya Hedef

Genel Menajer Derya Yannier, EuroLeague'de kupayı almak için yüksek potansiyel ve azim vurguladı.

12.05.2025 15:20
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FENERBAHÇE Beko Genel Menajeri Derya Yannier, "Başarılara inanıyorum ve potansiyelimiz yüksek. Tek tek geçeceğiz ve hedefimizin daha fazlası var. Sonuna kadar gidip, kupayı almak istiyoruz" dedi.

7'nci kez EuroLeague Final Four'unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendi. Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görev sürecinde hedeflediği noktaya adım adım yaklaştığını belirten menajer, "Benim görev sürecimin başında hedef koyduğum şey Fenerbahçe'yi ait olduğu yere yani daha iyi yere getirmekti. 2'nci Final-Four heyecanını yaşıyoruz ve dolayısı ile kulüp business anlamda ve basketbol anlamında hak ettiği yere yani Avrupa zirvesinde yer alacak noktaya geldi. Fakat bunu bir yere koyup şunu söyleyeyim, Final-Four'da yüksek bütçeli takımlar var. Bizim de bu noktada olmamız sevindirici. Dediğim gibi 2015'ten beri 7 kere Final-Four'da yer alıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Hem koç hem ekip anlamında iyiyiz. Başarılara inanıyorum ve potansiyelimiz yüksek. Tek tek geçeceğiz ve hedefimizin daha fazlası var. Sonuna kadar gidip, kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakemler ile ilgili yaptığı yorumda, "Hakemlerle ilgili hep aynı şeyi söylüyorum EuroLeague çok önemli ve hakemlerde bunun bir parçası. Medya önünde hakem eleştirmeyi doğru bulmam. Gönlümüz rahat, umarım hakemlerin konuşulmadığı bir Final-Four yaşarız" dedi.

Kulüpte görünmeyen kahramanların olduğunun altını çizen Derya Yannier, "Sportif kısım önemli. Sahne arkasında olmak çok karşılık bulmuyor. Ben tüm ekibimi öne çıkarmak isterim. Arkadaki gizli kahramanlar çok değerli. Gelir anlamında kulübün geldiği seviye arttı. Yönetimin ve Sertaç Bey'in emeği çok büyük. Avrupa basketbolunda oynuyorsunuz ama maalesef para kaybediyoruz. O yüzden geliri artırmak gerekiyor. Burada gider gelir dengesini düzeltmek ve 0'a indirmek istiyoruz. Hem biletleme hem de pazarlama ekibine teşekkürler. Maç operasyonunda gelinen noktada Avrupa'nın 1 numarası konumundayız. Bu sezon güzel şovlar yapıldı. Taraftarımız çok içerisindeydi ve güzel deneyim yaşadı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'dan Kupaya Hedef - Son Dakika

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