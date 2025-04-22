Fenerbahçe Beko İlk Maçta Galip

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes, Kristaps Konstantinovs

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 11, Baldwin 15, Melli, Sertaç Şanlı, Nigel Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 11, Hall 13, Pierre 3, Guduric, Colson 10, Birch 6

PARİS BASKET: Shorts 17, Malcolm 6, Hifi 21, Wrd 19, SY, Herrera, Kratzer, Jantunen 3, Hayes 8, Ouattara 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Paris Basket'i 83-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da maçın en skorer ismi 15 sayıyla Baldwin olurken, Paris Basket'te ise Hifi 21 sayı kaydetti. Serinin ikinci maçı sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.