Fenerbahçe Beko Khem Birch ile Anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Khem Birch ile Anlaştı

Fenerbahçe Beko Khem Birch ile Anlaştı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Birch, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından Fenerbahçe Beko adına mücadele edecek.

11.09.2024 11:40
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FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona'nın formasını giyen 31 yaşındaki 2.06'lık Kanadalı basketbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe Beko adına mücadele edecek.

Oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birch, uzun yıllar süren NBA kariyerinde ise tam 298 müsabakada boy gösterdi ve 5.0 sayı, 4.4 ribaund, 1 asist ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncumuz, aynı zamanda uzun süredir Kanada Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Birch, son olarak ülkesinin çoğunlukla NBA oyuncularından kurulu 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda da kendisine yer buldu. Atletizmi ve özellikle savunmadaki katkısıyla dikkat çeken Khem Birch hem NBA'de hem de Avrupa'da önemli deneyime sahip bir uzun. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

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