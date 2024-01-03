Fenerbahçe\'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de devre arası beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulamayan 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe devre arasında Ryan Kent ve Samet Akaydin dışında Miha Zajc ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.
Sarı-lacivertliler, Batshuayi için de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve ayrıldığı takdirde Dzeko'nun arkasına bir santrfor alacak. Ayrıca yıldız futbolcu Emre Mor'a da teklifler var.
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