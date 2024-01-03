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Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ryan Kent, Samet Akaydin, Miha Zajc ve Batshuayi'nin yanı sıra Emre Mor için de teklifler değerlendiriliyor. Batshuayi'nin ayrılması durumunda Dzeko'nun arkasına bir santrfor alınması planlanıyor.

03.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:08
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de devre arası beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulamayan 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor.

YILDIZ İSİMLERE YOL GÖRÜNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe devre arasında Ryan Kent ve Samet Akaydin dışında Miha Zajc ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.

EMRE MOR'A DA TEKLİF VAR

Sarı-lacivertliler, Batshuayi için de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve ayrıldığı takdirde Dzeko'nun arkasına bir santrfor alacak. Ayrıca yıldız futbolcu Emre Mor'a da teklifler var.

Fenerbahçe\'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: emre mor gibi oyuncun olsun... iddia ediyorum, onun kadar dikine oynayan oyuncu fb de yok ama, zavallı İsmail hoca-ki takıma hiç yakışmıyor- öyle istiyor, emre mor arda güler'in hızlısı... Yanıtla 51 5
  • süleyman hakan gökşen: takımdan ayrılması gereken kişi başkan Ali Koç'tur, başkasına gerek yok, ama istifa etmek bizim ülkemizde yok, her kes başarılı, her kes her şeyi iyi biliyor, ülke başarılı insanlarla dolu... Yanıtla 17 18
  • süleyman hakan gökşen: Rahmi Koç, oğlu Mustafa Koç vefat ettikten sonra, yönetim kurulu başkanlığına Londra' daki oğlunu getirdi, Ali Koç bunu beklemiyordu, yani ailesi onu Holding'in başına getirmedi, zira yeterli görmedi, o da Fenerbahçe'ye başkan seçilerek kendisini unutulmaktan kurtardı. Yanıtla 4 11

Michy Batshuayi, Samet Akaydın, Fenerbahçe, Ryan Kent, Emre Mor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor - Son Dakika
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