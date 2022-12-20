Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor - Son Dakika
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Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor

20.12.2022 22:20
Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor

Fenerbahçe, yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde Altay Bayındır'la anlaşamadı. Altay'ın 25 milyon lira talep edip, "Avrupa'dan 2 kulüp istiyor" cevabı üzerine sarı-lacivertliler kaleci arayışı başladı.

Sarı-Lacivertliler'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır'la yeni kontrat için masaya oturuldu. Yaklaşık 1 ay sonra istediği kulüple sözleşme hakkı doğacak Altay ile henüz bir anlaşma yapılamadı.

25 MİLYON LİRA İSTEDİ

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in haberine göre; Fenerbahçe, Altay'a yüzde 150 oranında zam teklif etti. 5 milyon lira kazanan Altay için menajeri 25 milyon lira istedi.

"2 KULÜP İSTİYOR"

Yine Çelikler'in haberine göre; Altay Bayındır, "Yurt dışından iki kulüp istiyor. Anlaşamazsak oraya gideriz" yanıtını kulübe iletti.

ARAYIŞ BAŞLADI

Yaşananlar üzerine Fenerbahçe'de kaleci arayışı başladı. Bu sezon tribünlerden tepki gören Altay için ortaya atılan bu iddia taraftarları iyice köpürttü.

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Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor - Son Dakika


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