Dzeko ve Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşiyor. Önümüzdeki hafta hareketli günler yaşayacak sarı-lacivertlilerde Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve Pedro gibi isimlerin akıbeti belli olacak.
Hoffenheim'a transfer olma aşamasında olan Attila Szalai ile birlikte yabancı sayısı 19'a dayanan Fenerbahçe'de yabancı futbolcuların bir kısmıyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde en az 5 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması sonrası yeni transferler için tekrar girişimlere başlanacak.
Son Dakika › Spor › Yolcu yolunda gerek! Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu bavullarını hazırladı - Son Dakika