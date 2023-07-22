Yolcu yolunda gerek! Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu bavullarını hazırladı - Son Dakika
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Yolcu yolunda gerek! Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu bavullarını hazırladı

22.07.2023 10:50

Dzeko ve Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve Pedro gibi isimlerin akıbeti önümüzdeki hafta belli olacak.

Dzeko ve Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşiyor. Önümüzdeki hafta hareketli günler yaşayacak sarı-lacivertlilerde Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve Pedro gibi isimlerin akıbeti belli olacak.

YABANCI SAYISI 19'A DAYANDI

Hoffenheim'a transfer olma aşamasında olan Attila Szalai ile birlikte yabancı sayısı 19'a dayanan Fenerbahçe'de yabancı futbolcuların bir kısmıyla yollar ayrılacak.

YABANCILAR GİTMEDEN YENİ TRANSFER YOK

Sarı-lacivertlilerde en az 5 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması sonrası yeni transferler için tekrar girişimlere başlanacak.

Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yolcu yolunda gerek! Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu bavullarını hazırladı - Son Dakika


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