Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman, çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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