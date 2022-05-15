Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak

15.05.2022 20:02
Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak

Atletico Madrid, Luis Suarez'in takımdan gideceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin ünlü golcüye teklif yapması beklenirken, Uruguaylı futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertli formayla top koşturması için tüm şartlar zorlanacak.

La Liga devi Atletico Madrid gelecek sezon Luis Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Luis Suarez'in bu haber üzerine sarı-lacivertli formayı giyeceği iddiaları güçlendi.

SUAREZ İÇİN ÖZEL TÖREN DÜZENLENECEK

Atletico Madrid'de 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, pazar günü oynanacak Sevilla maçında son kez Metropolitano Stadı'na çıkarak taraftarına veda edecek. Sevilla maçından önce Suarez'e veda düzenleyeceği belirtildi. Ayrıca İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi, düzenlenecek törenle Suarez'e takdim edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorlaması bekleniyor. Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'nin 2 yıllık bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak - Son Dakika


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