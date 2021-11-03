Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek liderliği kaptıran Fenerbahçe'de Max Meyer krizi baş gösterdi. Menajerlik şirketi Rogon'un önermesiyle transfer edilen Alman futbolcu beklenen performansı gösteremedi ve gözden tamamen çıkarıldı.
Takvim'in haberine göre; Bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Alman futbolcunun kendisinden kulüp bulunması istendi. Böylece devre arasında yabancı transferi için kontenjan açılması planlandı. Devreye Max Meyer'in menajeri Rogon girdi ve 4 kulüple görüşme yaptı. Ancak yapılan görüşmelerde hiçbir kulüpten olumlu yanıt alınamadı.
Max Meyer'e kulüp bulunması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Meyer ligde ve Avrupa'da 4 maçta toplam 120 dakika süre aldı. Alman orta saha oyuncusunun performansı yeterli bulunmadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi - Son Dakika Spor