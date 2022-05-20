Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor

20.05.2022 11:32

Fenerbahçe yönetimi ile Mesut Özil arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Başkan Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Mesut ile yolları ayırmak istiyor ve bu doğrultuda nabız yoklamaya başladı. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt ise "Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" diyerek futbolcunun gitmeye niyeti olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin uzağında kalarak yönetim ve taraftarı büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

ALİ KOÇ TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu için Başkan Ali Koç talimat verdi. Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen yönetimin, yıldız oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi ve ayrılmak istememesinden ötürü eli oldukça zorda.

"2 SENE DAHA FENERBAHÇE'DE"

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Sögüt ise, "Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" diyerek konuya son noktayı koydu.

MESUT'UN BU SEZON FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asist ile 11 gole doğrudan katkı sağladı. Kadro dışı kaldığı dönemden itibaren özel programla çalışan ve antrenmanlarını aksatmamaya özen gösteren Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor - Son Dakika
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