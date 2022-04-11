Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından

11.04.2022 14:04
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun başkan adaylarından Sait Yılmaz, seçime ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun başkan adaylarından Sait Yılmaz, seçime ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Seçimin Fenerbahçe'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, "Başkanını ve yönetimini sahiplenen bir divan olması gerektiğini gösterdik. Tüm adayların ve mevcut başkanın da bunları benimsediğini görmek bizim en büyük kazancımızdır. Başkanına ve Yüksek Divan Kuruluna yeni bir misyon eklediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaya konan projelerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Yılmaz, seçim sonuçlandıktan sonra sahneye çıkmamasına ilişkin ise şunları aktardı:

"Kavgaya, kaosa ve kutuplaşmaya karşı olduğumu seçim süresince belirttim. Bu tavrım, kişisel kavgaların Yüksek Divan Kurulu seçimine ve sonucuna belirleyici olarak yansımasına karşı küçük bir protestoydu. Resmi olarak Uğur (Dündar) Bey'in kazanmasına herhangi bir tepkimiz yok. Ancak ilkesel olarak kazananın 'kutuplaşma' olduğunu düşündüğüm için buna tepkisiz kalamazdım. İkinci nedenim ise seçim süresince kulüp tarafından düzenlenen gerek toplantı, gerek televizyon konuşmaları gibi etkinliklere bizimle katılmayan Uğur Bey'e bir göndermeydi."

Sait Yılmaz, Fenerbahçe'ye hizmetten asla geri durmayacaklarını da dile getirerek sözlerini tamamladı.

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Divan Kurulu, Sait Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından - Son Dakika


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