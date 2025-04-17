Fenerbahçe\'den Boksörlere Yeni Sözleşme ve Transfer

Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'un kadrosuna katarken, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmelerini de 2028 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Olimpik branşlara verdiği değerle ve çok branşlı yapısıyla 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlar için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçemiz, boks branşındaki milli sporcularımızla yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor.

Başarılarıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden, bize başarılar ve şampiyonluklar yaşatan, aynı zamanda geleceğin şampiyonluklarına da aday olan boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmeleri 2028 yılına kadar uzatılmış;

Son olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden başarılı boksör Kaan Aykutsun da renklerimize transfer edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, olimpik branşlarda sürdürülebilir başarıyı hedefliyor; sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş'ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL