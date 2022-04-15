Fenerbahçe'den Bria Hartley'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Bria Hartley'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

15.04.2022 19:03
Fenerbahçe'den Bria Hartley'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Bria Hartley'nin sol bacak hamstring bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Bria Hartley'nin sol bacak hamstring bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bria Hartley, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasının son çeyreğinde sakatlık yaşamıştır. Acıbadem Hastanesinde çekilen MR sonucu oyuncumuzun sol bacak hamstring bölgesinde yaralanma tespit edilmiştir. Bria Hartley'nin tedavisine başlanmış olup, durumu ilerleyen günlerde tekrar değerlendirilecektir." ifadeleri yer aldı.

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Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Bria Hartley'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Bria Hartley'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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