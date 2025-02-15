Fenerbahçe'den Robotik Takım Atılımı: Geleceği Kodluyoruz - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Robotik Takım Atılımı: Geleceği Kodluyoruz

Fenerbahçe\'den Robotik Takım Atılımı: Geleceği Kodluyoruz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Doğuş 5665 Robotik Takımı'nın kurulması ve gençlere yönelik teknolojik eğitim projeleri hakkında bilgi verdi. Robotik ve yapay zeka alanında gençleri desteklemek için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

15.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Çocuk ve Gençlik Komitesi çatısı altında kurulan Fenerbahçe Doğuş 5665 Robotik Takımı'yla ilgili bilgiler verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı'nda bir konuşma yapan Rodopman, şunları söyledi;

"Fenerbahçeli çocuklarımız ve gençlerimiz için attığımız heyecan verici ve büyük bir adımı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Biz dünyanın ne büyük spor kulübü olarak sadece sahada değil, hayatın her alanında iz bırakacak gelişmeler eve gençler yetiştirmeye devam ediyoruz.

Bugünün dünyasında robotik ve yapay zeka eğitimden sanayiye, sağlıktan spora her alanda hızla gelişiyor. Dünya Ekonomik Forumunun geleceğin meslekleri raporu da bu sene bu konuya özle bir yer ayırdı. Rapora göre işverenlerin yüzde 60'ı dijital dönüşümün iş modellerini değiştireceğini söylüyor.

yüzde 70'i analitik düşünme ve esnek düşünme becerisinin önümüzdeki dönemde çok önemli bir yetenek olduğunu görüyor. Gençlerimizin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu yüzden sporun disiplinini, takım ruhunu ve heyecanını teknolojiyle birleştiren yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitemiz çatısı altında dünyayla beraber biz de robotik dünyasına adım atıyoruz ve bu yolculukta Türkiye'nin en başarılı robotik takımlarından Spark 5665'le güçlerimizi birleştirdik. ve işte karşınızda Fenerbahçe Doğuş 5665 Robotik Takımı.

Sloganımız her şey özetliyor. Fenerin Işığıyla Geleceği Kodluyoruz. Bu projeyle gençlerimizi, bilim, teknoloji ve mühendislik dünyasına taşıyoruz. Artık yalnızca sahada değil, laboratuvarlarda, atölyelerde ve kod satırlarında varız. Peki, bu proje gençlerimize ne kazandıracak? Disiplin ve takım ruhu. Sporun getirdiği disiplin ve sorumluluk duygusu robotik çalışmalarda da gençlerimize rehber olacak. Dünya arenasında Fenerbahçe'yi temsil etme fırsatı.

Takımımız dünyanın en prestijli robotik yarışmalarına katılarak Türkiye'yi gururla temsil edecek. Geleceğin liderlerini yetiştirme hedefi. Bu takım sayesinde gençlerimiz kodlama, mühendislik, bilim, sanat ve matematik alanlarında kendilerini geliştirecek ve yeni yetenekler keşfedecekler.

Güney Kore'de düzenlenen AI World Cup'ta Türk öğrenciler bir dünya şampiyonluğu bir de dünya ikinciliği kazandılar ve sıra bizde. 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan FRC 2025 bizim bundan sonraki hedefimiz.

Bu projede emeği geçen tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Sayın Ali Koç'a desteği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Birlikte daha büyük başarılara, birlikte daha güçlü bir Fenerbahçe'ye… Yaşasın Fenerbahçe."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Robotik Takım Atılımı: Geleceği Kodluyoruz - Son Dakika

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