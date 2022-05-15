Fenerbahçe, evindeki son maçta bir puanla yetindi - Son Dakika
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Fenerbahçe, evindeki son maçta bir puanla yetindi

15.05.2022 21:19
Fenerbahçe, evindeki son maçta bir puanla yetindi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İkinci yarı yaptığı değişikliklerin ardından oyunu rakip alana yığan Fenerbahçe, yine gol yollarında etkisiz kaldı.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile önemli bir çıkış yakalayan ve son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 13. maçını da kaybetmedi.

Haftaya İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 2. sırada giren Fenerbahçe, yaşadığı puan kaybıyla sezonu ikinci sırada bitirme şansını son haftaya bıraktı. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından puan aldığı takdirde sezonu 2. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe, 12 maç sonra gol atamadı

Fenerbahçe, ligde 12 maç sonra gol yollarında suskun kaldı.

Söz konusu 12 maçta rakiplerine 32 gol atmayı başaran sarı-lacivertliler, 13. maçta Fatih Karagümrük engeline takıldı.

Fenerbahçe, son olarak sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü.

Maçın son dakikalarında sarı kart gören oyuncu, sezonun son haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi. Müsabakayı 41 bin 742 biletli seyirci takip etti.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, evindeki son maçta bir puanla yetindi - Son Dakika


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