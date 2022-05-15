Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi

15.05.2022 21:13

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 beraberlik yaşadı. Bu sezon taraftarı önünde son karşılaşmasına çıkan sarı-lacivertliler kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantileyecekti. Hatayspor'u deviren 2. sıradaki Konyaspor ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-lacivertlilerin, yeşil-beyazlılarla ikili averajı eşit. Genel averajda ise Fenerbahçe'nin 9 gollük bir üstünlüğü var.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemelerini garantiledi.

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Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Fenerbahçe girdiği net fırsatları değerlendiremedi. Hızlı ataklar ve duran toplarla etkili olmak isteyen konuk ekip ise Altay Bayındır'ı geçemedi ve maç 0-0 sona erdi.

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Puan farkının 3'e indiği 3. sıradaki Konyaspor ile ikili averajda eşit olan sarı-lacivertliler, genel averajda ise rakibinden 9 gol önde. Fenerbahçe ligde son haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmak için büyük bir avantajın sahibi oldu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi - Son Dakika
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