Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma koşuları sonrası üç gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları üzerinde duran sarı-lacivertliler, taktik ve bireysel idmanlarla günü noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.