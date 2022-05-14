Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır

14.05.2022 20:53
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip bugünkü antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika


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