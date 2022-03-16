Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı - Son Dakika
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Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı

16.03.2022 17:23

Sarı-lacivertliler, 6 genç futbolcuyla yarın sözleşme imzalayacak. Bu isimler arasında; Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural yer aldı. 17 Mart Perşembe günü saat 17.30'da gerçekleşen imza töreninde genç kaleci Berke Özer'in yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe geleceğini garanti altına aldı. Sarı-lacivertliler 6 genç futbolcusuyla yeni sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertlilerin kontrat uzatacağı isimlerin arasında Ferdi Kadıoğlu yer alırken, Berke Özer'in olmaması dikkat çekti.

FERDİ VE ARDA İMZALIYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı - Son Dakika
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