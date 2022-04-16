Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Dimitris Pelkas'ı tercih etti.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Attila Szalai yer aldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile cezalı İrfan Can Kahveci, kadroya alınmadı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.