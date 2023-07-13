Fenerbahçe ile Samatta'nın sözleşmesi sona erdi, yeni adresi PAOK

2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerle yolları ayırdı. Tanzanyalı golcünün yeni adresi PAOK olacak.

1 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılan Samatta, PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE, 2.5 MİLYON EUROLUK YÜKTEN KURTULDU

Samatta ile yolların ayrılması sonrası Fenerbahçe, 2.5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş oldu. Aston Villa'dan 2020 yılında 6 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Samatta, son 2 sezonunu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi. Tanzanyalı santrfor, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı ve 6 gol attı.