Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
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Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

15.05.2022 11:36
Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Demokrat Özgür Güneş eşlik edecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yaşar Kemal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
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