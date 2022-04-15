Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi konuk edecek

15.04.2022 11:01
Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.

Tek eksik İrfan Can

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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