Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in rakibine yaptığı pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler'in "Devam" kararı vermesi büyük tartışma yarattı. Lider kanalında yayınlanan Telegol'de gazeteci Serhat Ulueren orta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'e ait olduğu iddia edilen konuşmaları paylaştı.
Serhat Ulueren'in iddiasına göre iki hakem arasında geçen konuşma şöyle:
VAR Hüseyin Göçek: Arda, bir dakika oyunu başlatma.
Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için 'Gel izle' diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap - Son Dakika