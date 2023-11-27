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Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap - Son Dakika

Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap

Gazeteci Serhat Ulueren, Fenerbahçe ile Karagümrük maçının 53. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonda orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmayı anlattı. Göçek'in Kardeşler'i pozisyonu izlemeye çağırdığını belirten Ulueren Kardeşler'in ise, "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim." dediğini ifade etti.

27.11.2023 - 10:52,  Güncelleme: 10:56
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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in rakibine yaptığı pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler'in "Devam" kararı vermesi büyük tartışma yarattı. Lider kanalında yayınlanan Telegol'de gazeteci Serhat Ulueren orta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'e ait olduğu iddia edilen konuşmaları paylaştı.

"OYUNU DEVAM ETTİRECEĞİM"

Serhat Ulueren'in iddiasına göre iki hakem arasında geçen konuşma şöyle:

VAR Hüseyin Göçek: Arda, bir dakika oyunu başlatma.

  • Hakem Arda Kardeşler:Ne oldu?
  • Hüseyin Göçek: Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık.
  • Arda Kardeşler: Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok.
  • Hüseyin Göçek: Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak.
  • Arda Kardeşler: Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim.

Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon:

Arda Kardeşler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için 'Gel izle' diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap - Son Dakika
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