Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

16.08.2022 16:06
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. - İSTANBUL

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Son Dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Genk'e kiralandı. Son Dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Genk'e kiralandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret
Kaynak: İHA

Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Belçika, Genk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. - Son Dakika
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