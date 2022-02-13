Üye Girişi
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı

13.02.2022 20:27
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Ligin 21. hafta mücadelesinde Slovacko'ya konuk olan Slavia Prag'a 3 puanı getiren golü, 44. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.

Bu sonuçla Slavia Prag, 51 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçta Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ı ağırlayacak.

YORUMLAR
500

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 20:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement