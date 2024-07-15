Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu

Fenerbahçe\'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda\'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tiago'nun yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, aynı zamanda topu tutabilen bir oyuncu olduğunu söyledi. Tiago Çukur, geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Beveren ve Ümraniyespor'da forma giydi ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

15.07.2024 12:36
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Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısını ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu - Son Dakika
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