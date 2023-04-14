Fenerbahçe'nin Watford'dan kadrosuna kattığı ve daha sonra Dender'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet Tiago Çukur, takımının adeta kaderini değiştirdi.
Normal sezonda 17 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayabilen Tiago Çukur, ligde kalma play-off maçlarında adeta şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
Bu karşılaşmaları kazanan Dender, bitime 4 hafta kala son sırayla olan puan farkını 11'e yükselterek ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kiraladığı Tiago Çukur'dan üstün performans! 2 maçta Dender'in üzerindeki karabulutları kaldırdı - Son Dakika