Fenerbahçe'nin kiraladığı Tiago Çukur'dan üstün performans! 2 maçta Dender'in üzerindeki karabulutları kaldırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kiraladığı Tiago Çukur'dan üstün performans! 2 maçta Dender'in üzerindeki karabulutları kaldırdı

14.04.2023 13:04

Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiraladığı Tiago Çukur, takımının ligde kalmak için oynadığı play-off maçlarındaki performansıyla büyük beğeni topladı. 20 yaşındaki futbolcu son 2 maçta 3 gol atarken, Dender ligde kalmayı neredeyse garantiledi.

Fenerbahçe'nin Watford'dan kadrosuna kattığı ve daha sonra Dender'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet Tiago Çukur, takımının adeta kaderini değiştirdi.

2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Normal sezonda 17 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayabilen Tiago Çukur, ligde kalma play-off maçlarında adeta şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

LİGDE KALMAYI BÜYÜK ÖLÇÜDE GARANTİLEDİLER

Bu karşılaşmaları kazanan Dender, bitime 4 hafta kala son sırayla olan puan farkını 11'e yükselterek ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Fenerden ipini koparan diğer takımda harikalar yaratıyor :) Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kiraladığı Tiago Çukur'dan üstün performans! 2 maçta Dender'in üzerindeki karabulutları kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kiraladığı Tiago Çukur'dan üstün performans! 2 maçta Dender'in üzerindeki karabulutları kaldırdı - Son Dakika
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