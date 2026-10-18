Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek; yardımcılıklarını Iker de Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker de Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiÇek CumhuriyetiSlavia PragFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek - Son Dakika
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