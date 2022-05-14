Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Fatih Karagümrük olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Fatih Karagümrük olacak

14.05.2022 09:44
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Fatih Karagümrük olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Attila Szalai'nin durumuna ise maç saatinde teknik heyet karar verecek.

Ceza sınırında 3 isim bulunuyor

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak gelecek

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak gelecek.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Fatih Karagümrük olacak - Son Dakika


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