Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Samatta, Genk'e transferi için Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti. Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

42 MAÇTA 9 GOL

Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta, geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.