Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti

Transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika'ya gitti.
Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusunu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Tiago Çukur'un satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye katıldığı tarihten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.
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