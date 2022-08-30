Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti

30.08.2022 00:03

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında renklerine bağladığı Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver'a kiralandı. 19 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertlilerle hiç resmi mücadeleye çıkmadı.

Transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusunu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Tiago Çukur'un satın alma opsiyonu bulunmuyor.

RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye katıldığı tarihten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.

YORUMLAR
500
Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı! Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı! Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım

Tiago Çukur, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti - Son Dakika


Son Dakika
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
23:34 Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti
23:10 Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı!
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:22 Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı
22:11 Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım
22:04 ABD'nin petrol rezervi 1984'ten bu yana en düşük seviyeye düştü!
22:01 Fenerbahçe'de orta saha Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 00:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement