Zico'dan Messi'ye çok sert sözler: Kanında liderlik yok, sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor

Arjantin'in süper starı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan mağlubiyetinde gösterdiği performans tartışma konusu oldu. Messi'ye ağır yorumlar geldi. En sert yorumları ise Fenerbahçe ve Breziyla futbolunun efsanesi Arthur Zico yaptı.

"KANINDA YOK"

Messi'nin liderlik özelliği taşımadığını söyleyen Zico, "Messi'nin kanında liderlik yok. Ben kaptanken tüm takım arkadaşlarım üzerinde hakimiyetim vardı. Barcelona'nın Liverpool'a yenildiği maçta Messi'ye dikkat etmiştim. Kimseye bağırmıyor, kimseye bir şey söylemiyor, takımını ayağa kaldırmak için hiçbir şey yapmıyordu. Sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor" yorumunda bulundu.

ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Zico, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 100. yılda lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı görmüştü.