Zico'dan Messi'ye çok sert sözler: Kanında liderlik yok, sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor - Son Dakika
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Zico'dan Messi'ye çok sert sözler: Kanında liderlik yok, sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor

25.11.2022 18:16

Fenerbahçe'nin ve Brezilya futbolunun efsanesi Zico, Arjantin'in süperstarı Lionel Messi hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Zico, yıldız futbolcunun adı sebebiyle kaptan yapıldığını ifade ederek, "Messi'nin kanında liderlik yok. Liderlik için hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Arjantin'in süper starı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan mağlubiyetinde gösterdiği performans tartışma konusu oldu. Messi'ye ağır yorumlar geldi. En sert yorumları ise Fenerbahçe ve Breziyla futbolunun efsanesi Arthur Zico yaptı.

"KANINDA YOK"

Messi'nin liderlik özelliği taşımadığını söyleyen Zico, "Messi'nin kanında liderlik yok. Ben kaptanken tüm takım arkadaşlarım üzerinde hakimiyetim vardı. Barcelona'nın Liverpool'a yenildiği maçta Messi'ye dikkat etmiştim. Kimseye bağırmıyor, kimseye bir şey söylemiyor, takımını ayağa kaldırmak için hiçbir şey yapmıyordu. Sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Zico, Lionel Messi'yi yerden yere vurdu: Kanında liderlik yok

ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Zico, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 100. yılda lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı görmüştü.

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Lionel Messi, Arthur Zico, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zico'dan Messi'ye çok sert sözler: Kanında liderlik yok, sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zico'dan Messi'ye çok sert sözler: Kanında liderlik yok, sadece adı Lionel Messi diye kaptanlık yapıyor - Son Dakika
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