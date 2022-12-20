TFF'de şaşırtan istifa! Rüştü Reçber'in sözleri şaşırttı: Orada ne yaptığımı bilmiyordum - Son Dakika
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TFF'de şaşırtan istifa! Rüştü Reçber'in sözleri şaşırttı: Orada ne yaptığımı bilmiyordum

20.12.2022 20:35

Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü göründen ayrıldığını açıklayan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber, "Orada ne yaptığımı bilmiyordum" açıklamasında bulundu.

Efsane kaleci Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rüştü Reçber kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

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"NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

TFF'den ayrıldığını söyleyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

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