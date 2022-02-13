Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!

Performansı nedeniyle son zamanlarda hedef tahtası olan Mergim Berisha'ya tepkiler çığ gibi. Her geçen hafta performansı geriye giden 23 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında kaçırdıklarıyla taraftarı çıldırttı.

TARAFTARLA POLEMİK

Daha önce Sarı-Lacivertli taraftarlarla gerilim yaşayan Berisha'nın eşi Vesa Berisha, bu kez çok daha sert bir polemik yaşadı. Vesa Berisha'nın paylaşımı taraftarı kızdırdı.

"HAYALLERİNİZDE BİLE YAPAMAZSINIZ"

Vesa Berisha yaptığı paylaşımda, "Çok komik! Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum. Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile gerçekleştiremiyorsunuz" paylaşımı yaptı.