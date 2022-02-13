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Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı! - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!

13.02.2022 13:02

Mergim Berisha'nın eşi sosyal medyada yine taraftarla diyaloğa girdi. Ancak verdiği cevap bu kez hoş karşılanmadı. Vesa Berisha, Giresun maçında net fırsatları kaçıran Berisha hakkında yazılan eleştiriler için sert cevap verdi.

Performansı nedeniyle son zamanlarda hedef tahtası olan Mergim Berisha'ya tepkiler çığ gibi. Her geçen hafta performansı geriye giden 23 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında kaçırdıklarıyla taraftarı çıldırttı.

Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı: Eşim yaptıklarınızı rüyanızda göremezsiniz

TARAFTARLA POLEMİK

Daha önce Sarı-Lacivertli taraftarlarla gerilim yaşayan Berisha'nın eşi Vesa Berisha, bu kez çok daha sert bir polemik yaşadı. Vesa Berisha'nın paylaşımı taraftarı kızdırdı.

Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı: Eşim yaptıklarınızı rüyanızda göremezsiniz

"HAYALLERİNİZDE BİLE YAPAMAZSINIZ"

Vesa Berisha yaptığı paylaşımda, "Çok komik! Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum. Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile gerçekleştiremiyorsunuz" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı: Eşim yaptıklarınızı rüyanızda göremezsiniz
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Mergim Berisha, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı! - Son Dakika
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