Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Ryan Kent ilk golünü attı.
Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şahane golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine aman vermeyen sarı-lacivertliler, bu golden 2 dakika sonra Kent'le bir kez daha güldü. Durum 2-0.
İşte Kent'in o gölü;
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