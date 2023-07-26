Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı

26.07.2023 21:32

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında Zimbru'yu konuk ettiği maçta Ryan Kent, Dzeko'nun asistiyle gol attı ve Fenerbahçe'nin durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle öne geçmişti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Ryan Kent ilk golünü attı.

ASİST DZEKO, GOL KENT

Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.

FENERBAHÇE ÇOK BASKILI

Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şahane golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine aman vermeyen sarı-lacivertliler, bu golden 2 dakika sonra Kent'le bir kez daha güldü. Durum 2-0.

İşte Kent'in o gölü;

İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi
İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi
İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi
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Fenerbahçe, Ryan Kent, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı - Son Dakika
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