Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi

15.04.2022 20:27
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol PelenkECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Boskovic, Hande, Simge (L) (Elif, Merve, Adams, Gözde, Fatma)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Cansu, Ana Cristina)SETLER:...

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol PelenkECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Boskovic, Hande, Simge (L) (Elif, Merve, Adams, Gözde, Fatma)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Cansu, Ana Cristina)SETLER: 19-25, 15-25, 21-25SÜRE:  1 saat 20 dakika (25',29',27')Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank-Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final karşılaşması 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak.

- Ankara

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Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Elif Merve, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi - Son Dakika
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