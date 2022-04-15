Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi - Son Dakika

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol PelenkECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Boskovic, Hande, Simge (L) (Elif, Merve, Adams, Gözde, Fatma)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Cansu, Ana Cristina)SETLER: 19-25, 15-25, 21-25SÜRE: 1 saat 20 dakika (25',29',27')Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank-Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final karşılaşması 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak.

- Ankara