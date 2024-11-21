Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 5'te 5 Yaptı

Fenerbahçe Opet, EuroLeague\'de 5\'te 5 Yaptı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu'nda Casademont Zaragoza'yı 80-69 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

21.11.2024 00:10  Güncelleme: 00:12
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SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Petr Hrusa, Tom de Lange

CASADEMONT ZARAGOZA: Nystrom 13, Ortiz 6, Czukor 2, Pueyo 15, Hermosa 12, Atkinson 4, Mawuli 12, Mistinova 5, Gatling, Brcaninovic, Flores

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Atkins 16, Olcay Çakır 3, Williams 4, Alperi Onar 5, Meesseman 12, Milic 2, Allemand 10, Badiane 6, Charles 15

1'İNCİ PERİYOT: 11-26

DEVRE: 22-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-59

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu 5'inci maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 80-69 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 5'te 5 Yaptı - Son Dakika

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