Fenerbahçe, Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması bekleniyor. Coutinho daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Son dünemlerde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta 1 gol attı.