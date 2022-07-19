- Fenerbahçe, Polonya'ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Stadion LKS'de Dinamo Kiev mücadele edecek. Maçın son hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan, Polonya'ya hareket etti.

Kaynak: İHA

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