Fenerbahçe Robotik Takım Kurdu

Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Yüksek Divan Kurulunda (YDK) yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Doğuş SPARC 5665 robotik takımını kurduklarını açıkladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda üyelere seslenen Rodopman, yapay zekanın hızla geliştiği dönemde Fenerbahçe Kulübünün bu dönüşümün bir parçası olmak adına önemli bir adım attığını vurguladı.

Takım ruhunu teknolojiyle birleştiren bir yolculuğa çıktıklarının altını çizen Rodopman, "Biz de robotik dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. SPARC 5665'le güçlerimizi birleştirerek Fenerbahçe Doğuş SPARC 5665 takımını, 'Fener'in ışığıyla geleceği kodluyoruz' sloganımızla kurduk. Artık sadece sahada değil, laboratuvarda, kod satırlarında da yer alacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe olarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceklerini dile getiren Rodopman, şunları söyledi:

"Takımımız dünyanın en prestijli robotik yarışmalarına katılarak Türkiye'yi gururla temsil edecek. Bu takım sayesinde gençlerimiz kodlama, mühendislik, bilim, sanat ve matematik alanında kendilerini geliştirecek. 4-6 Mart'ta FRC 2025 REEFSCAPE??????? yarışması bundan sonraki hedefimiz."