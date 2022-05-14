Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de iç transfer ve dış transfer çalışmaları hız kazandı. Önümüzdeki sezonda uygulanacak yeni yabancı kuralından ötürü Türk futbolcular büyük önem kazandı.
TRT Spor'un haberine göre, iç transfere hız veren sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcuyla anlaşma sağladı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek. Sözleşmenin detaylarının kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı - Son Dakika