Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı

14.05.2022 14:59

Fenerbahçe iç transferdeki ilk imzasında anlaşma sağladı. Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Serdar Aziz ile her konuda anlaşmaya varıldı. Forma şansı bulduğu dönemlerde oldukça iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek.

Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de iç transfer ve dış transfer çalışmaları hız kazandı. Önümüzdeki sezonda uygulanacak yeni yabancı kuralından ötürü Türk futbolcular büyük önem kazandı.

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YENİ SEZONDA DA FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

TRT Spor'un haberine göre, iç transfere hız veren sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcuyla anlaşma sağladı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek. Sözleşmenin detaylarının kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

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Serdar Aziz, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

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