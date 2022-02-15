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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.02.2022 21:24
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı idmanla devam etti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı.

İki gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından çeşitli taktiksel ve bireysel idmanlara antrenmanı tamamladı.

Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalar yaparken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı.

İrfan Can Kahveci'nin tedavisi ise devam etti.

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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