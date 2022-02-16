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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

16.02.2022 17:21

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik ve duran top çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı.

Yakın zamanda elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Serdar Dursun çalışmalarını maskeyle sürdürdü.

Hastalığını atlatan Ozan Tufan takımla çalışırken, Mesut Özil hazırlıklarına önce sahada daha sonra salonda bireysel devam etti.

Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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