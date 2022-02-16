Üye Girişi
Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: "İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz" - Son Dakika

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: "İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz"

16.02.2022 18:41
Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: "İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz"

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor.

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag, yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Ülker Stadyumu'nda Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl ve golcü oyuncu Stanislav Tecl basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelemeyen teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin eksikliğini hissettiklerini belirten Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.

Köstl, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple oynayacakları için şanslı olduklarını ifade ederek, "Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe'ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Tecl: "İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum"

Slavia Prag'ın Çek golcüsü Stanislav Tecl, Fenerbahçe karşısında istedikleri oyunu sergilemeleri halinde avantajlı bir skor alacaklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapacağız. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Teknik direktörT rpisovsky'nin takımın başında sahaya çıkamayacağının hatırlatılması üzerine Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: 'İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:13 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 20 yerinden bıçaklayarak katleden adam, sevgililer gününü bahane etmiş
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: "İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement