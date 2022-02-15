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Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

15.02.2022 12:37
Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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Slavia Prag, Fenerbahçe, İtalyan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika
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