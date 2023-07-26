Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Taraftarlardan Büyük Destek Geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Taraftarlardan Büyük Destek Geldi

26.07.2023 21:09

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal, Zimbru maçında tribünlerden büyük destek aldı. Kartal, taraftarlara sevgi gösterisinde bulunarak camianın en güzeline layık olduklarını belirtti ve bu sezonun çok başka olacağını vurguladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek geldi.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK OLDULAR

Sarı-lacivertli tribünler, sezonun ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında Kartal'a destek verdi ve deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu. Kartal, kendisine yapılan tezahüratların ardından tribünlere sevgi gösterisinde bulundu.

"BU CAMİA HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Deneyimli çalıştırıcı maç önünde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık" dedi.

"BU SEZON HERKES GÖRECEK"

Fenerbahçe'nin bu sezon çok başka olacağını vurgulayan Kartal, "Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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