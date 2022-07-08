Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sürpriz bir atak yapan sarı-lacivertliler, milli futbolcu Tiago Çukur'u renkerine bağlamaya bir imza uzaklıkta.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNE 250 BİN EURO ÖDEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Watford ile Tiago Çukur'un transferi için anlaşma sağladı. Fenerbahçe, bu transfer için İngiliz ekibine 250 bin euro bonservis, sonraki satıştan pay ve başarı bonusu ödeyecek. 19 yaşındaki futbolcu ile de görüşmelere başlayan Fenerbahçe, el sıkışması durumunda transferi resmiyete dökecek.

STEFAN KUNTZ'UN A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRDI

İngiliz ekibi Watford'un U23 Takımı'nda forma giyen ve santrfor bölgesinde görev yapan Tiago Çukur, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda teknik direktör Stefan Kuntz'un geniş kadrosunda yer almıştı.