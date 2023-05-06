Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt!

06.05.2023 11:03

Rangers forması giyen 26 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile Fenerbahçe'nin anlaştığına yönelik iddialara, İskoç devinin teknik direktöründen yanıt geldi. Sarı-Lacivertliler'e gideceğine inanmadığını ifade eden Michael Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk." şeklinde konuştu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine Ryan Kent'i aldığı ve futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti. Rangers'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

"BUNUN DOĞRU OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale Kent'in Fenerbahçe'ye gideceğine inanmadığını belirtirken, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk." ifadelerini kullandı.

KENT'İN KARNESİ

Ryan Kent bu sezon Rangers formasıyla 44 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor
Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor
Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor
YORUMLAR
500
Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor

Fenerbahçe, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt! - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönüş yolunda!
11:01 5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu
10:59 Akşener, ekonomi için Kılıçdaroğlu'na iki isim önerdi
10:58 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
10:50 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
10:48 Erdoğan'dan seçime 8 gün kala "tatlı rekabet" çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim
10:47 6 yıldır kayıp olan kızın seçmen kağıdı geldi, annesi kahroldu
10:47 Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı aldattığı sahne izleyicileri çileden çıkardı
10:43 Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor
10:38 Sıfır araç satışındaki yeni düzenlemeye göre, bayilerin yetki belgeleri iptal edilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 11:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement