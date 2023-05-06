Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine Ryan Kent'i aldığı ve futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti. Rangers'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale Kent'in Fenerbahçe'ye gideceğine inanmadığını belirtirken, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk." ifadelerini kullandı.
Ryan Kent bu sezon Rangers formasıyla 44 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt! - Son Dakika