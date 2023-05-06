Fenerbahçe'yi umutlandıran Ryan Kent transferi için Rangers cephesinden olumsuz yanıt!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine Ryan Kent'i aldığı ve futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti. Rangers'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

"BUNUN DOĞRU OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale Kent'in Fenerbahçe'ye gideceğine inanmadığını belirtirken, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk." ifadelerini kullandı.

KENT'İN KARNESİ

Ryan Kent bu sezon Rangers formasıyla 44 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.