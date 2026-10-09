Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Generation Foot'tan transfer ettiği 18 yaşındaki Amara Diouf, henüz sarı-lacivertli formayla resmi bir karşılaşmaya çıkamadan transferin gözdesi oldu. Ağır sakatlığını geride bırakarak takımla çalışmalara başlayan Senegalli futbolcuya Süper Lig'den talipler çıktı. Genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündemde.
Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı Amara Diouf, uzun süren sakatlık döneminin ardından takımla antrenmanlara başladı.
18 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarılmadığı için ara transfer dönemine kadar resmi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertli takımla henüz bir dakika bile resmi maçta görev alamayan genç oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI
Fanatik'in haberine göre, Amara Diouf'u Süper Lig'den birkaç kulüp kadrosuna katmak istiyor. Genç futbolcunun düzenli forma giyerek maç tecrübesi kazanmasını isteyen kulüplerin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.
İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK
Ağır sakatlığını atlatan Diouf, ara transfer dönemine kadar olan süreçte teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmek için çalışacak. Genç futbolcunun antrenman performansı ve teknik heyetin değerlendirmesi, geleceğine ilişkin kararda belirleyici olacak.
KİRALIK AYRILIK GÜNDEMDE
Fenerbahçe formasıyla henüz resmi maça çıkmayan Amara Diouf'un sezonun kalan bölümünü başka bir Süper Lig takımında geçirmesi ihtimaller arasında yer alıyor. Senegalli oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanabileceği belirtilirken transfer konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı.
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